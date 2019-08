Mann macht Spritztour mit Asphaltiermaschine

Ein 27-jähriger Mann hat am Montagabend in der Delsbergerallee in Basel eine Asphaltiermaschine gestohlen und damit eine Spritztour gemacht. Auf seiner kurzen Fahrt beschädigte er acht parkierte Fahrzeuge.

In der Thiersteinerallee konnte er von der Polizei gestoppt werden. Wie der Mann an die Schlüssel der Maschine gelangt ist, ist noch unklar. Eine Atemalkoholprobe verlief negativ. Die Polizei sucht Zeugen.

(20 Minuten)