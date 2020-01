Mann niedergestochen, Frau leistete Erste Hilfe

In der Theater-Passage in Basel wurde am frühen Sonntagmorgen um ca. 3.30 Uhr ein 19-Jähriger durch eine Stichwaffe schwer verletzt. Die Polizei konnte zwei Tatverdächtige festnehmen, wie die Basler Staatsanwaltschaft mitteilte.

Das spätere Opfer hielt sich mit mehreren Personen in der Theater-Passage beim Treppenaufgang zum Tinguely Brunnen auf. Als der 19-Jährige, der sich nur kurz von der Gruppe entfernt hatte, zurückkehrte, stellte eine Frau aus der Gruppe fest, dass er schwer verletzt war. Sie leistete sofort Erste Hilfe und alarmierte die Sanität. Der junge Mann wurde mit Stichverletzungen in die Notfallstation eingewiesen.

Die Polizei konnte kurze Zeit später zwei Unbekannte, die in Richtung Barfüsserplatz geflüchtet waren, festnehmen. Bei den Tatverdächtigen handelt es sich um einen 18-jährigen Äthiopier und einen 21-jährigen Somalier.

Der Tathergang und Grund des Angriffs sind noch nicht geklärt. Die Kriminalpolizei der Basler Staatsanwaltschaft sucht Zeugen.

(lha)