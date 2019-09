Mann stirbt bei Brand in Mehrfamilienhaus

Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus ist am Freitagnachmittag in Basel ein Mann ums Leben gekommen. Die Feuerwehr barg ihn aus einer mit dichtem Rauch gefüllten Wohnung. Trotz Reanimationsversuchen starb er im Spital.

Die Sanität reanimierte ihn längere Zeit, wie die Staatsanwaltschaft des Kantons Basel-Stadt am Abend mitteilte. Anschliessend wurde er in die Notaufnahme gebracht, wo er starb. Bis am Abend war das Opfer nicht identifiziert. Die Staatsanwaltschaft geht aber davon aus, dass es sich um einen Mieter des Hauses handelt.

Dichter Rauch am Nachmittag

Anwohner alarmierten die Rettungskräfte um etwa 15.15 Uhr, weil aus einer Wohnung im dritten Stock der Liegenschaft dichter Rauch quoll. Die Feuerwehr drang in die Wohnung vor und fand dort den Mann.

Die Bewohner mussten das Gebäude vorübergehend verlassen. Die Brandursache war am Abend nicht geklärt. Die Kriminalpolizei ermittelt. Während des Brandeinsatzes war ein Teil der Strasse bei dem Haus gesperrt. Die Behörden suchen Zeugen.

