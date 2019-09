Mann wird von Giftschlange gebissen

Ein 59-jähriger Tierhalter wurde am frühen Sonntagnachmittag in seiner Wohnung in Gundeldingen von einer Giftschlange gebissen. Er konnte sofort unter medizinische Kontrolle gebracht werden. Das Veterinäramt kümmert sich um die zahlreichen Schlangen in der nun versiegelten Wohnung.

Wie die Polizei mitteilt, biss die Giftschlange den Halter um ca. 13 Uhr. Die sofort aufgebotenen Einsatzkräfte fanden in

der Wohnung mehrere Terrarien mit zahlreichen Schlangen vor, darunter weitere giftige.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt hat die Wohnung umgehend versiegelt. Es kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass zuvor eine Schlange den Weg aus der Wohnung gefunden hat.

Die Kantonspolizei hat die Nachbarschaft informiert, allfällige Sichtungen dem Notruf zu melden.

(fss)