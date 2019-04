500 Franken mehr für halb so viel Wohnung

«Wir hatten es befürchtet», sagt Hans-Christian (38). Er wohnt noch an der Webergasse 35. An der Liegenschaft sei seit Jahren nichts mehr repariert worden, erzählt er. Dann kam die Kündigung. Der Grund: Das Gebäude wird saniert und die Bewohner müssen raus.

Den Anwohnern ist klar, dass sie zur Zeit günstig wohnen. Mit den jetzigen rund elf Franken pro Quadratmeter sind die Preise weit unter dem Schnitt von 25 Franken, den das Mietpreisraster des Statistischen Amtes für das Quartier aufzeigt.



Für die Zerstörung von günstigem Wohnraum, dem die Regierung trotz eindeutigem Volksentscheid tatenlos zusieht, haben sie aber kein Verständnis. Zudem liegen die neuen Preise über dem Quartierschnitt für nach 2011 renovierte Bauten. Für die 69-Quadratmeter-Wohnung wären 75 Franken weniger massgebend.

«Von Anfang an haben wir gesagt: Das lassen wir nicht auf uns sitzen», sagt der 38-Jährige, der seit drei Jahren dort wohnt. Viele der elf betroffenen Mietparteien würden sich gegen den Rausschmiss wehren, bisher aber mit wenig Erfolg. Für Hans-Christian ist klar, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis sie gehen müssen.

26 statt 11 Franken pro Quadratmeter

Natürlich könnten die Mieter nach der Sanierung in die Liegenschaft zurückkehren, allerdings zu höheren Preisen für kleinere Wohnungen. Bewohnerin Melanie erzählt, dass sie für ihre Viereinhalb-Zimmer-Wohnung von 116 Quadratmetern 1300 Franken bezahlt. Neu hätte sie nur noch 69 Quadratmeter und zweieinhalb Zimmer zur Verfügung, und das für 1800 Franken.

Für eine etwa halb so grosse Wohnung müsste sie also am gleichen Ort 500 Franken im Monat mehr bezahlen. Das bedeutet einen Anstieg des Quadratmeterpreises von elf auf 26 Franken – mehr als eine Verdopplung. «Miethaie zu Fischstäbchen», schreibt sie dazu auf Facebook.

Voreigentümer hatte nichts investiert

«Die Liegenschaft ist in einem ganz miesen Zustand», erklärt Marianne Fassbind, Sprecherin der Eigentümerin Profond. Die Pensionskasse aus Zürich will dafür aber nicht verantwortlich sein. Die Voreigentümer hätten nichts investiert. «Es gab einen totalen Unterhaltsstau, wir müssen totalsanieren», so Fassbind.

Den Mietern gegenüber sei man aber kulant, betont sie. Man habe eine Mieterstreckung über zwei Jahre gegeben. Von einer Luxussanierung will Profond nichts wissen. Die neuen Mieten seien mit dem Basler Mieterverband ausgehandelt worden.

Verhandlungen scheiterten

Das stellt der Basler Mieterverband etwas anders dar. «Wir haben mit den Inhabern der Liegenschaft verhandelt, ob die Bewohner in den Wohnungen bleiben können», sagt Co-Geschäftsleiter Beat Leuthardt. Auf die angebotenen Mieten habe man aber nicht eingehen können und die Verhandlungen seien gescheitert.

Konkrete Zahlen zum Fall an der Webergasse nennt Leuthardt nicht. Allgemein sagt er aber: «Bei Massenkündigungen kommt es oft zu massiven Mietzinserhöhungen. Teilweise werden die Mieten mehr als verdoppelt».

35 Massenkündigungen hängig

«Bei den Investoren herrscht Goldgräberstimmung», sagt Leuthardt weiter. Denn die Massenkündigung an der Webergasse sei nur «die Spitze des Eisbergs». Derzeit seien laut Informationen des Basler Mieterverbands 35 grosse Kündigungensverfahren in Basel hängig, kleine Fälle nicht mitgerechnet. Der Verband schätzt, dass gesamthaft knapp 1200 Mietparteien betroffen sind.

Am Ende geht es laut Leuthard nur um Profit. «Menschen, die schon lange dort wohnen, werden aus den Quartieren verdrängt und auf die Strasse gesetzt», sagt er. Die Regierung bleibe trotz der angenommenen Mieterschutzinitiativen untätig, weil diese gesetzlich noch nicht umgesetzt wurden. Damit lasse sie Spielraum, den sie habe, ungenutzt.

Das monieren auch die Mieter der Webergasse. «Die Regierung schaut einfach nur zu und wartet ab, was passiert», sagt Hans-Christian.

