In dieser Kiste lag eine tierische Überraschung

Am Montag wurden dem Basler Tierheim an der Birs zwei Findel-Meerschweinchen abgegeben, wie der Tierschutz beider Basel am Dienstag mitteilte. Die Tiere wurden vergangenen Donnerstag in Pratteln an der St. Jakobstrasse in einem Hauseingang aufgefunden. Jemand hatte sie dort in einer Kartonkiste deponiert.

«Leider konnte die Finderin die Meerschweinchen nicht weiter bei sich behalten, da ein Familienmitglied allergisch reagiert hat», sagt Beatrice Kirn, Geschäftsleiterin der Stiftung TBB Schweiz, zu der das Basler Tierheim gehört. Die Hausverwaltung sei über den Fund informiert worden sowie alle Nachbarn nach Informationen zu den beiden Tieren angefragt worden. Jedoch seien die Tiere niemandem bekannt gewesen. «Sehr wahrscheinlich sind aus einer anderen Region oder einem anderen Gebiet hergebracht worden», vermutet Kirn.

Tiere aussetzen ist strafbar

Die Frage, ob die beiden Nager bewusst an genau diesen Hauseingang «adressiert» wurden, verneint Kirn. «In die Kartonkiste wurden Luftlöcher gebohrt und es befand sich Stroh in der Box. Die Tiere wurden sehr wahrscheinlich bewusst ausgesetzt.» Ihre ehemaligen Besitzer hätten wahrscheinlich einfach geschaut, dass die beiden Meerschweinchen schnell gefunden würden.

Kirn verurteilt das Vorgehen der ehemaligen Besitzer: «Man soll Tiere nicht aussetzen, man kann sie direkt bei uns abgeben, wir sind hilfsbereit und schauen immer, dass wir eine Lösung finden. Wenn jemand zuerst nicht vorbeikommen möchte, kann er sich auch telefonisch mit uns in Kontakt setzen und wir beraten ihn.» Denn das Aussetzen von Tieren stellt einen Verstoss gegen das Tierschutzgesetz dar. Die Stiftung TBB reicht deshalb Strafanzeige ein.

Tierheim leidet unter Corona-Krise

Doch ist es Zufall, dass die Tiere genau zu Zeiten des Coronavirus ausgesetzt wurden? Kommt es nun zu mehr Findeltieren? «Im Gegenteil», sagt Kirn. «Wir haben allgemein viel weniger Tiere und müssen mit einer hohen finanziellen Einbusse rechnen. Aufgrund der nicht absehbaren wirtschaftlichen Folge erhalten wir auch weniger Spenden. Zudem werden unsere Einnahmen durch Veranstaltungen gestrichen, da wir diese momentan nicht machen dürfen. Trotz den Einbussen müssen wir natürlich unseren Verpflichtungen nachgehen und uns um die Tiere kümmern.»

Auch wenn der Coronavirus von Mensch zu Mensch hochansteckend ist, sei es grundsätzlich nicht möglich, sich über ein Haustier anzustecken, sagt Kirn. Trotzdem solle darauf geachtet werden, beispielsweise seinen Hund nach einem Spaziergang mit einem Tuch abzurubeln, die Hände mit Seife zu waschen und sie anschliessend zu desinfizieren. Auch auf Kleidungsstücke mit Echtpelz solle verzichtet werden.

