Messerstecher angeklagt wegen versuchten Mordes

Rund 16 Monate nach der Tat hat die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft die Strafuntersuchung zu einem Messerangriff auf eine Mitarbeiterin einer Laufener Boutique vom Dezember 2018 abgeschlossen, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit.

«Die Staatsanwaltschaft hat beim Strafgericht Basel-Landschaft Anklage wegen versuchten Mordes, eventualiter wegen versuchter vorsätzlicher Tötung und weiterer Delikte erhoben», heisst es in der Mitteilung. Hintergrund: Am 27. Dezember 2018 hatte ein damals 48-jähriger Italiener in der Boutique seine damalige Ehefrau mit einem Messer angegriffen und schwer verletzt.

Täter nach Italien geflohen

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, «seine damalige Ehefrau nach vorangegangenen mehrfachen Drohungen niedergestochen und schwer verletzt zu haben», heisst es weiter.

Nach der Tat hatte der Mann die Boutique verlassen und war nach Italien geflohen. Dort wurde er am 2. Januar 2019 von der italienischen Polizei festgenommen. Später wurde er an die Schweizer Behörden ausgeliefert, seither sitzt er in Haft.

Das Datum der Hauptverhandlung am Strafgericht Basel-Landschaft steht noch nicht fest.

(gwa)