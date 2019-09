Polizei-Grosseinsatz nach Messerstecherei in Basel

In der Dreirosenanlage in Basel ist es am Samstagabend zu einer Messerstecherei gekommen. Ein Leser-Reporter berichtet: «Ich hörte auf einmal Schreie.» Als er aus dem Fenster schaut, habe er eine Menschenansammlung gesehen.



«Ich sah einen Mann in ein Toi Toi-WC fliehen und ein zweiter Mann rannte in Richtung Feldbergstrasse», erzählt der Leser. Daraufhin sei die Polizei und die Sanität vorgefahren.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt bestätigt auf Anfrage eine Messerstecherei in der Dreirosenanlage. Weitere Details konnten noch nicht bekannt gegeben werden. Laut Peter Gill von der Staatsanwaltschaft Basel laufen derzeit die Ermittlungen.

(doz)