Klappe öffnet sich bei Fahrt, LKW-Chauffeur tot

Am Montagmorgen kam es in Liesberg BL zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Laut der Baselbieter Polizei öffnete sich die Seitenklappe eines Lieferwagens während der Fahrt, der auf der Baselstrasse in Richtung Laufen unterwegs war. Kurz nach sieben Uhr schlug die Klappe frontal in den Führerstand eines korrekt entgegenkommenden Lastwagens ein.

«Die Klappe, die sich nach oben öffnete, muss man sich wie die eines Foodtrucks vorstellen», sagt Adrian Gaugler, Mediensprecher der Polizei Basel-Landschaft. Wie sich diese Seitenklappe aber nach öffnen konnte und wie lange vor dem Unfall sie bereits offen war, sei noch unklar und Gegenstand der Untersuchung.

Der 45-jährige Lastwagenchauffeur wurde beim Unfall so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. «Der Verstorbene musste von der Feuerwehr geborgen werden», so Gaugler. Der 33-jährige Lieferwagenfahrer blieb unverletzt. Die Sanität wurde von einer Drittperson verständigt.





(las)