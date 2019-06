Migros in Basel wegen Brand evakuiert

Am frühen Samstagmorgen kam es in der Migros Claramarkt in Basel zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Getränkekühlschrank stand in Flammen.

Die Feuerwehr begann rasch den Kühlschrank zu löschen. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten jedoch die Angestellten und mehrere Restaurantgäste vorübergehend evakuiert werden.

Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, ist die genaue Brandursache noch unklar. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren. Die Wahrscheinlichkeit besteht, dass das Kühlaggregat für den Brand verantwortlich war.

(fss)