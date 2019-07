Mike Shiva hat 30 Kilo abgespeckt

«Gesund essen ist manchmal gar nicht so schlecht», schreibt Mike Shiva unter einen Instagram-Post. Das Bild zeigt einen Teller auf dem Gurke, Avocado und Salatblätter hübsch drapiert sind. Shiva hat in den vergangenen zwei Jahren zwischen 20 und 30 Kilogramm verloren, so der Paradiesvogel gegenüber Telebasel. Die Pfunde seien nicht etwa aufgrund von sportlicher Betätigung gepurzelt: «Ich mache überhaupt kein Sport», gab er gegenüber dem Sender an.

Umfrage Achtest Du auf deine Ernährung? Eine gesunde Diät ist mir wichtig.

Jeder Tag ist ein Cheat-Day.

Ich esse worauf ich Lust habe und bis ich satt bin.

Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach.

Vielmehr habe er seine Ernährung einmal auf den Kopf gestellt. Neu dominieren Früchte und Gemüse seinen Speiseplan. «Ich habe beschlossen, mich bewusst weniger und ausgewählter zu ernähren.» Verzichten würde er trotzdem auf nichts: Er esse immer noch alles, nur von allem weniger. Die Menge sei schliesslich entscheidend.

Der neue, entschlackte Auftritt wird von seinen Fans auf Instagram mit lobenden Worten quittiert. «Hast du abgenommen? Sieht gut aus», schreibt ein Bewunderer zu einem Spiegel-Selfie.

(jd)