Dieses Plastikmonster kämpft gegen Nestlé

Wer am Wochenende in Basel unterwegs war, ist ihm möglicherweise begegnet: rund 35 Greenpeace-Aktivisten hatten sich mit einem 16 Meter langen Plastikmonster durch die Innenstand Basels bewegt. Das Ungeheuer besteht auschliesslich aus dem Plastikmüll der Schweizer Firma Nestlé. Diesen hatten die Aktivisten in den Philippinen im Meer oder am Strand aufgesammelt. Mit Ihrer Aktion versuchen sie, Umweltverschmutzer mehr zur Verantwortung zu ziehen. «Nestlé soll aufhören, das Plastikmonster stetig zu nähren», heisst es auf der Homepage.

(jes)