Mit diesem Tram kann die BVB nach Frankreich

Nach 20 Uhr ist es zu gefährlich, dann kehrt die Tramlinie 3 vor der Grenze nach Frankreich. Nach wiederholten Laser-Attacken zogen die Basler Verkehrsbetriebe am 2. Mai die Reissleine und stellten die Tramlinie nach Saint-Louis (F) abends ein. Die BVB ernteten viel Verständnis für die aussergewöhnliche Massnahme. Empörung allerdings herrscht bei den Franzosen, die von der Einschränkung aus den Medien erfahren haben.

Im Internet wurde der Steilpass der BVB flugs aufgenommen. Auf der Facebookseite Verschwundenes Basel, einer populären Nostalgie-Plattform, wurde am Samstag verkündet, dass die Tramlinie 3 ab Montag wieder regulär über die Grenze fahren wird – mit einem gepanzerten Tram. Das Bild, ein Netzfund unklarer Herkunft, macht seit Tagen die Runde.

Der Post wird von den User gefeiert. Über 400 Mal wurde das Panzer-Tram geteilt, mehr als 800 Likes und gegen 80 Kommentare gab es dafür. «Habt ihr schon Personal für die Kanone auf dem Dach?», fragt ein User. «Das ist der Hammer», kommentiert ein anderer.

Herkunft des Bildes unklar

Woher die Aufnahe stammt, ist unklar. Dem Stadtbild im Hintergrund nach könnte das Foto in Osteuropa aufgenommen worden sein. Die Authentizität des Bildes ist jedoch fraglich, es könnte sich auch um eine Montage handeln.

Gepanzerte Schienenfahrzeuge wurden vor allem in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts eingesetzt. Vereinzelt sind sie auch heute noch unterwegs. So pflegt etwa der nordkoreanische Diktator Kim Jong Un in einem schusssicheren Zug zu reisen. Diesen erbte er von seinem Vater, der die rollende Festung von Josef Stalin geschenkt bekam.

