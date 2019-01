Wollten Pflegerinnen Seniorin vergiften?

Ein mutmassliches Mordkomplott erschüttert das Laufener Alterszentrum Rosengarten. Zwei Pflegerinnen sollen versucht haben, eine betagte Bewohnerin zu vergiften, nachdem sie schon Geld von ihr erschlichen hatten. Das berichtete am Donnerstag der «Blick». Die Pflegerinnen hätten das Vertrauen der Seniorin schamlos ausgenutzt und planten diese umzubringen, als sie Verdacht schöpfte.

Giftcocktail mit Rizinus-Samen

Die vermeintliche Freundschaft zwischen der Heimbewohnerin und einer der tatverdächtigen Pflegerin ging sogar so weit, dass die alte Dame ihr eine Vollmacht für ihr Bankkonto übertragen hatte. Prompt buchte die Pflegerin rund 20'ooo Franken von deren Konto ab. Der Betrug blieb der noch vollständig «urteils- und handlungsfähigen» Frau aber nicht unentdeckt und so wollte sie ihren Treuhänder über das dreiste Vorhaben informieren.

Laut dem «Blick» kam es aber nie so weit, denn aus Angst aufzufliegen bezog die Pflegerin eine weitere Mitarbeiterin in ihr Vorhaben ein. Zusammen sollen die beiden dann den Plan geschmiedet haben, die alte Dame zum Schweigen zu bringen. «So viel ich weiss, wollten sie die Dame mit Rizinussamen vergiften», sagt eine anonyme Quelle zum «Blick». In Pulver zermahlen, führen die Samen bereits in kleinsten Mengen zu einem langwierigen und qualvollen Tod.

Beide Pflegerinnen fristlos entlassen

Das Vorhaben scheiterte allerdings und die Heimbewohnerin überlebte. Zu den Gründen wollen die Heimleitung und die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft derzeit nicht kommunizieren. Sicher sei jedoch, dass sich die alte Dame nach dem Vorfall sofort an die Heimleitung wandte: «Wir haben die zwei Pflegerinnen fristlos entlassen», so Zentrumsleiter Michael Rosenberg zur Zeitung.

Die Heimbewohnerin erstattete Anzeige und die Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen aufgenommen. Das bestätigte der Sprecher der Baselbieter Staatsanwaltschaft Michael Lutz auf Anfrage. Ob für die tatverdächtigen Pflegerinnen Untersuchungshaft angeordnet wurde, ist unklar. «Zu diesem Thema sagen wir momentan nichts.»

Bewohnerin bleibt in Heim

Im Rosengarten ist man tief erschüttert: «In der Praxis ist der Mensch halt immer noch Mensch mit all seinen guten und schlechten Seiten. Diese sehen wir erst dann, wenn er oder sie uns diese offenlegt», wird Heimleiter Rosenberg zitiert.

Trotz dem traumatischen Erlebnis wolle die Heimbewohnerin im Seniorenzentrum wohnen bleiben: «Sie fühlt sich im Heim nach wie vor gut aufgehoben», wie Claudia Weibel Imhof, die Anwältin der Bewohnerin, zu «Blick» sagt.

(mis )