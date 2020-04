Motorrad-Unfall sorgt auf Facebook für Zoff

Gemäss den bisherigen Erkenntnissen der Polizei Basel-Landschaft war ein 56-jähriger Motorradlenker am Donnerstagmorgen, kurz nach 11 Uhr, auf der Hauptstrasse von Anwil kommend in Richtung Rothenfluh BL unterwegs. Ausgangs Anwil habe er beabsichtigt, ein in gleicher Richtung fahrendes Postauto zu überholen. Nachdem der Motorradfahrer auf die Gegenfahrbahn gefahren sei, habe er ein ihm entgegenfahrendes Auto gesehen.



Nach einem Brems- und Ausweichmanöver nach rechts, geriet das Motorrad ins Rutschen, schreibt die Kantonspolizei Basel-Landschaft in einer Medienmitteilung. Folglich sei der Motorradlenker seitlich mit dem Postauto kollidiert, gestürzt und anschliessend frontal in den entgegenkommenden Personenwagen geschlittert. Der Motorradlenker wurde dabei nicht verletzt. Die beschädigten Fahrzeuge habe ein Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert.

Diskussion auf Facebook

Auf der offiziellen Facebook-Seite der Kantonspolizei Basel-Landschaft sorgte der Unfall für Diskussionen. Eine Userin schiesst dabei gegen Motorradfahrer: «Das wundert mich überhaupt nicht. Seit dem Lockdown denken alle Motorradfahrer, dass sie hier durchfahren müssen.» Dabei betont die Userin, dass sich wenige Fahrer an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten würdne. «Liebe Polizei, wenn ihr Geld verdienen wollt, solltet ihr dort einen Blitzer aufstellen», schlägt sie vor.

Einer anderen Userin kommt es gar so vor, als komme es jetzt, da die Strassen weniger befahren sind, zu noch mehr Unfällen. Ihr Vorschlag: «Bleibt doch einfach zuhause!»

