Muss das Notruf-Personal auch Englisch sprechen?

«Reagiere ich über oder ist das euch auch schon passiert», fragte die Französin in einer Basler Expat-Gruppe auf Facebook nach einer dramatischen Nacht. Am Montagabend habe ihre zweijährige Tochter zu erbrechen begonnen, nachdem sie bei einem Sturz den Kopf heftig angeschlagen hatte. «Wir waren besorgt und riefen den Notruf an», erzählt sie. Dabei muss man wissen: Ihr Mann und sie sprechen beide kein Deutsch und sind erst vor kurzem hergezogen.

«Nein nur Deutsch», soll man ihrem Mann am anderen Ende der Leitung gesagt haben, als er fragte, ob er nicht mit einer Person reden könne, die Englisch spreche. Er beendete den Anruf und die Frau versuchte es ein zweites Mal, in der Hoffnung mehr Glück zu haben. Diesmal habe eine Frau abgenommen, die ein wenig Englisch gesprochen habe. «Es dauerte über fünf Minuten, bis sie verstand, worum es ging», schreibt sie im Post. Die Frau habe sie sogar noch belehrt, dass sie gefälligst Deutsch zu sprechen habe, wenn sie in der Schweiz wohne, behauptet die Expat, die neben Französisch und Englisch auch Spanisch spricht. «Ich war schockiert.»

Der Post der Expat hat hat hohe Wellen geworfen und wurde bis Dienstagabend fast 300 Mal kommentiert. Sie erhielt viel Zuspruch. Einige berichten von ähnlichen Erlebnissen. Das sei «absolut unakzeptabel», finden viele. Zumal, wie nicht nur die Betroffene selbst anmerkte: Auch Touristen können mal in eine Situation geraten, in der sie Notruf wählen.

Einsatzzentrale widerspricht

Der Anruf der Frau ging um 19.38 Uhr bei der Baselbieter Einsatzleitzentrale in Liestal ein. Die Baselbieter Polizei bestätigte den Notruf gegenüber Prime News. Mediensprecher Roland Walter widerspricht allerdings der Darstellung der Frau. «Da es sich um ein medizinisches Problem handelte, hat sie die Zentrale in Liestal unverzüglich an die Sanitätsnotfallzentrale in Basel weiterverbunden», wird er zitiert.

Zudem sei im Einsatzjournal präzise vermerkt, worum es dabei ging. Die Mitarbeiterin habe also sehr wohl verstanden, was Sache sei. Die Behörden beider Basel gaben gegenüber dem Newsportal an, dass ihre Mitarbeiter Englisch könnten. In Basel-Stadt werde von Disponenten der Feuerwehr und Rettung seit kurzem verlangt Englisch auf Nivaeau B1 zu beherrschen.

Sprachkompetentes Unispital

Die zweijährige Tochter hat sich inzwischen erholt. Und die Expat-Mutter weiss jetzt auch: Das nächste Mal wendet sie sich direkt ans Universitäts-Kinderspital beider Basel. «Die sprechen dort alle ausgezeichnet Englisch», betonen mehrere Expats, die schon einschlägige Erfahrungen gemacht haben.

