Falschparkierer taucht erst nach 30 Minuten auf

Ein falsch parkierter Zürcher VW-Bus blockierte am Donnerstagabend in der Schüztenmattstrasse Basel gleich drei Buslinien der Basler Verkehrsbetriebe. «Alle Passagiere mussten aussteigen und zu Fuss zur nächsten Station gehen», berichtet Leser-Reporter Benedict Brunner. «Der Bus war pumpenvoll», sagt er, «wie üblich nach der Messe.» Auch er war auf dem Heimweg vom Messebesuch auf dem Petersplatz. An der Station Schützenmattstrasse konnte er schliesslich den umgeleiteten Folgebus erreichen.

Umfrage Haben Sie ihr Auto auch schon unglücklich Parkiert? Ja, aber doch nicht so unglücklich.

Im Parkhaus breite ich mich gerne über zwei Parkplätze aus.

Wer noch keine Parkbusse kassiert hat, werfe den ersten Stein.

Kann man ein Velo falsch parkieren?

Kein Auto, keine Probleme.

Wegen dem Falschparkierer war der 27-Jährige eine halbe Stunde später zu Hause. «Schlimm war das nicht. Einige nervten sich aber, dass sie aussteigen und laufen mussten.» Während sich Brunner nach Hause begab, haben einige Fahrgäste dem Chauffeur geholfen, den Bus durch das Nadelöhr zu steuern, wie BVB-Mediensprecher Benjamin Schmid berichtet. Die ganze Störung habe rund 30 Minuten gedauert.

Umtriebsentschädigung kann teuer werden

«Die vor Ort ebenfalls anwesende Polizei konnte den Halter des Fahrzeugs ausfindig machen. Dieser parkierte das Auto in der Folge um», so Schmid. Zum Glück für den Falschparkierer: Hätte das Auto abgeschleppt werden müssen, wäre es so richtig teuer geworden. Weil er den Tramverkehr behindert hatte, musste vergangenen Dezember ein französischer Mini-Fahrer 458 Franken fürs Abschleppen bezahlen.

Für die Blockierung des Buslinienbetriebs könnte dem VW-Fahrer noch eine saftige Umtriebsentschädigung blühen. Der Minutentarif für solche Parksünden beträgt in der Regel 15 Franken. Die halbe Stunde würde mit 450 Franken zu Buche schlagen. Die BVB entscheiden von Fall zu Fall, ob die Umtriebskosten in Rechnung gestellt werden.

(obr)