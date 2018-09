Dieses Erdmännchen-Baby wird auch Ihr Herz erobern

Zehn Jahre ist es her, seit die Erdmännchen im Zoo Basel das letzte Mal Junge hatten. Die Freude war daher gross, als im Sommer ein zartes Piepsen aus dem Bau zu hören war. Nach langem Warten kletterte ein einzelnes, winziges Erdmännchen aus der Höhle im Etoschahaus.

Umfrage Welche Tiere im Zoo schauen Sie sich am längsten an? Erdmännchen

Affen

Elefanten

Babys - egal welcher Art

Raubtiere

Insekten

Wird hier nicht aufgeführt

Mitte August beobachteten die Tierpfleger, dass das Erdmännchen-Weibchen ein dickes Bäuchlein und geschwollene Zitzen hatte. Dann verschwand es von der Bildfläche und tauchte erst Anfang September wieder zur Fütterung auf. Geschwind schnappte es ein paar Heuschrecken und versteckte sich wieder in der Erdhöhle.

Geburtsdatum unbekannt

Am 7. September wurde dann ein einzelnes Junges erstmals in der Innenanlage gesichtet. Wie alt es ist, kann niemand genau sagen, denn Erdmännchen gebären versteckt im unterirdischen Bau. Wenn man sie im Zoo zum ersten Mal zu Gesicht bekommt, sind die Augen der Jungen bereits offen und sie tapsen recht flink durch die Anlage.

In den ersten Tagen kam es nur am frühen Morgen, noch vor den Öffnungszeiten des Zoos, kurz aus dem Bau. Mittlerweile traut es sich auch auf die Aussenanlage – stets gut bewacht von den Erwachsenen. Taucht ein Raubvogel am Himmel auf, schlagen diese sofort Alarm.

Am liebsten scharrt das Kleine eifrig im Sand. So übt es schon, in der Erde nach Nahrung zu suchen und die Erdmännchen-typische Wache zu halten. Bald wird es auch an Heuschrecken und Mehlwürmern knabbern.

Nach zehn Jahren erstmals ein Baby-Erdmännchen

Gemeinsame Kindererziehung

Die Mutter des Jungen hatte im Frühling zwei neue Partner bekommen, mit denen sie sich sofort gut verstand. Das winzige Fellbündel ist das erfreuliche Resultat der Liaison. Wie bei den Erdmännchen üblich, wird das Kleine von allen drei Erwachsenen betreut. Sie halten ein wachsames Auge auf das Junge und bringen ihm schrittweise das Beutemachen bei.

In der Natur bekommen junge Erdmännchen von den Erwachsenen sogar giftige Skorpione vorgelegt. Vorsorglich wird zum Üben anfangs der Giftstachel entfernt. Erst wenn die Kleinen sicher und selbstständig genug sind, nehmen sie sich auch gefährliche Beute vor.

Soziale Wohngemeinschaft

Die geselligen Erdmännchen teilen sich auch andere Pflichten auf. Während einige auf den Hinterbeinen sitzen und nach Feinden Ausschau halten, suchen die anderen nach Nahrung. Diese besteht fast ausschliesslich aus Insekten und zu kleineren Anteilen aus Vögeln, Eidechsen und Eiern. Im Zoo erhalten sie neben Heuschrecken und Mehlwürmern auch Mäuse, Schnecken, Eier und etwas Gemüse und Obst.

Die herzigen Scharrtierchen gehören zu den beliebtesten Tieren im Zoo und rangieren bei Umfragen jeweils auf den vordersten Plätzen.

(sis)