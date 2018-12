Negro-Rhygass verzichtet auf umstrittenes Logo

Die Guggemusik Negro-Rhygass verabschiedet sich von ihrem Emblem: Eine schwarze Figur mit Knochen-Haarschmuck. Das Logo sorgte im Sommer 2018 für heftige Kritik. Das Emblem bediene sich eines rassistischen Stereotyps.

Nun schreibt die Clique in einer Medienmitteilung, dass sie das Logo in der Öffentlichkeit nicht mehr benutzen werde. «Bei aller Tradition: Die Zeiten haben sich geändert, gesellschaftliche und moralische Fragen werden heute anders beurteilt als vor 60 oder 90 Jahren. Was damals als süss oder niedlich empfunden wurde, kann heute verletzend und rassistisch wirken», so die Guggemusik.

Verzicht auf neues Emblem

Der Trubel rund um den Namen und das Emblem habe viele Guggemusiker erschüttert, schreibt die Clique. «Viele Mitglieder haben sich wochenlang nur noch mit diesem Thema beschäftigen können.» Man wolle sich erneut klar von den Rassismus-Vorwürfen distanzieren.

Offen sei zum jetzigen Zeitpunkt, ob die Gugge ein neues Signet kreieren wolle. «Möglicherweise wird auf ein Logo auch ganz verzichtet.»

(jd)