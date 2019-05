Nein, dieser Autofahrer war nicht betrunken

«Besoffener fährt in Steinenvorstadt», kommentierte der Leser-Reporter das Video eines Autofahrers, der am Samstagabend mit einer etwas unsicheren Fahrweise aufgefallen war. Derart unsicher, dass eine Drittperson sogar die Polizei alarmierte. Tatsächlich lässt die Videoaufnahme Zweifel an der Fahrtüchtigkeit des Lenkers aufkommen.

Als er den Motor startet und losfährt, schiebt er ein Pflanzen-Hochbeet zur Seite, das den Aussenbereich einer Bar abgrenzt. Dann setzt der weisse Kleinwagen zurück und entfernt sich unter dem Gelächter des Partyvolks aus der Steinenvorstadt.

Der Lenker war aber, anders als der Leser vermutete, nicht betrunken. Er hatte sich nur hoffnungslos verfahren, wie von der Kantonspolizei zu erfahren war. Seine Situation hat den Lenker offenbar derart nervös gemacht, dass er sich auffällig unsicher aus dem Staub machte.

(20 Minuten)