Neulenker sorgt mit Unfall für Stromausfall

In der Nacht auf Samstag ist in Basel ein 20-jähriger Neulenker mit seinem Auto verunfallt und hat in einem Wohnquartier einen teils mehrstündigen Stromausfall verursacht. Der junge Mann war nach einem missglückten Wendemanöver auf einer Kreuzung in einen Stromverteilerkasten geprallt.

Nach Angaben der Polizei von Basel-Stadt vom Samstag war der Lenker unaufmerksam und verfügte über nur mangelnde Fahrpraxis. Der junge Mann wollte am Freitag gegen 23.40 Uhr auf einer Kreuzung im Westen der Stadt eigentlich nur sein Auto wenden. Dies ging jedoch wegen mehrere Fahrfehler gehörig schief.

Rund zwei Stunden ohne Strom

Anstatt rückwärts zu fahren, beschleunigte er sein automatikbetriebenes Auto, weil er aus Versehen noch den Vorwärtsgang eingelegt hatte, wie die Polizei schrieb. Als er versuchte zu bremsen, geriet er erneut aufs Gaspedal. Daraufhin prallte das Auto in eine Steinmauer, den Stromkasten und eine Signalstange.

Die Industriellen Werke Basel mussten den Angaben zufolge den Stromkasten entfernen. Daher war bis kurz nach 2 Uhr bei den betroffenen Anwohnern die Stromzufuhr teilweise unterbrochen.

