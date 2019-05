Niemand will Emil und seine Schwester Birgit

Birgit und Emil heissen die Sorgenkinder des Basler Tierheims. Wobei, eigentlich sind sie eher Sorgensenioren: Das Tierheim schätzt das Geschwisterpaar auf über zehn Jahre. Seit letztem Oktober sind Katze Birgit und Kater Emil im Heim.

Die beiden waren vor einer Tierarztpraxis ausgesetzt worden – in einem jämmerlichen Zustand. Abgemagert, mit verfilztem Fell und mit sehr schwachen Muskeln in den Hinterbeinen kamen die beiden im Tierheim an. Emil schleppte sich nur auf seinen Vorderbeinen vorwärts, Birgit konnte ebenfalls nicht gut laufen. Der Grund dafür ist eine unheilbare Erkrankung der Wirbelsäule, die beide Katzen haben.

«Wir wissen nichts über ihre Vorgeschichte. Die beiden sind gegenüber Menschen sehr aufgeschlossen. Darum gehen wir davon aus, dass sie nicht misshandelt wurden», sagt Daniel Bader vom Tierheim.

Grosse Lebensfreude

Die beiden Katzen kämpften sich ins Leben zurück und machten das Beste aus ihrer Situation. Inzwischen haben sie deutlich an Gewicht zugelegt und klettern eifrig in ihrem Gehege im Tierheim herum. «Im Moment sind beide sehr agil, aktiv und voller Lebensfreude. Sie zeigen keine Anzeichen von Schmerzen, obwohl sie keine Medikamente bekommen», sagt Bader. Trotzdem: Ganz erholen würden sich die beiden Perser wohl nie.

Emil und Birgit seien liebenswerte Katzen: «Sie sind aufgeschlossen, verschmust, neugierig, aktiv und mit anderen Katzen verträglich. Andere Katzen reagieren zum Teil erst irritiert auf die beiden – aufgrund ihrer anderen Gangart und weil sie sehr direkt auf andere zugehen», so Bader.

Training auf dem Wasserlaufband

Zweimal wöchentlich gehen Birgit und Emil zur Physiotherapie. Dort wird an ihrem Muskelaufbau gearbeitet. Sie trainieren beispielsweise auf einem Unterwasserlaufband. Auch diesbezüglich waren Emil und Birgit unproblematisch. «Sie nahmen das locker, was sicher nicht bei allen Katzen der Fall ist», so Bader. Das Wasser sei warm und das Becken werde aufgefüllt, währenddem die Katze schon auf dem Laufband ist. Das macht es für die Katzen einfacher, mit der Herausforderung umzugehen.

Für Emil und Birgit haben sich schon einige Interessenten gemeldet. Schlussendlich scheiterte die Vermittlung jedoch an ihrem WC-Verhalten. Grundsätzlich seien sie stubenrein, nur ab und zu klappe es nicht. Auch daran arbeitet das Tierheim mit den beiden Katzen. Gesucht würden verständnisvolle, geduldige neue Besitzer, die viel Liebe und Zeit für die beiden hätten.

Sie wollen Birgit und Emil? Das sollten Sie wissen:

– Emil und Birgit werden nur zusammen vermittelt.– Die beiden sollen wegen ihrer Krankheitsgeschichte als Wohnungskatzen gehalten werden.– Die Wohnung sollte über einen gesicherten Balkon verfügen.– Da es sich um Langhaarkatzen handelt, muss Zeit für die Fellpflege eingerechnet werden.– Die Katzen sind kastriert, geimpft, getestet und gechippt.– Bevor die beiden platziert werden, muss eine Bestätigung vom Hausverwalter vorliegen, dass die Katzenhaltung in der Liegenschaft erlaubt ist.– Interessierte finden hier weitere Informationen zu Emil und Birgit und auch das Online-Bewerbungsformular.– Fragen beantwortet das Tierheim an der Birs unter info@tbb.ch oder Tel. 0900 78 78 20 (ab Festnetz 2 Min. gratis, danach CHF 1.90/Min.).

