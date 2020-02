Nur einer von zehn schafft es in die Polizeischule

Schon ein Drittel der Bewerber bei der Kantonspolizei Basel-Stadt fällt beim Sporttest durch. Gerade mal eine von zehn Personen wird vom Corps an die Interkantonale Polizeischule Hitzkirch im Kanton Luzern geschickt, um dort ein Jahr lang den Polizeiberuf zu erlernen.

In Hitzkirch lassen elf Kantone sowie Transport- und Militärpolizei ihre Aspiranten ihre Ausbildung beginnen. Unter ihnen sind Noëlle Schirmaier (24) und Yannick Wiedmer (27), die zum Kontingent der Basler Polizei gehören. Mit 20 Minuten haben sie darüber gesprochen, wieso sie Polizisten werden wollen und was sie bisher an der Schule erlebt haben.

