«Bernsteinkette bietet keinen Schutz vor Zecken»

Professor Bruno Gottstein (65) ist Direktor des Instituts für Parasitologie an der Vetsuisse Fakultät der Universität Bern. Er studierte medizinische Mikrobiologie und promovierte an der Universität Bern. Seine Habilitation erlangte er an der Universität Zürich. Gottsteins Forschungsschwerpunkt sind Wirts-Parasit-Interaktionen sowohl bei Menschen auch als Tieren. Gottstein wurde 2012 eine Honorarprofessur der Université De Franche-Comté in Besaçon (F).