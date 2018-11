Schluss mit dem langen Warten bei der Einreise

Die langen Wartezeiten bei der Einreise bescherten dem Euro-Airport Basel-Mülhausen schon massig schlechte Ratings und Schlagzeilen. Wegen des Ausnahmezustands in Frankreich kontrollierten die Grenzbeamten jeden Einreisenden – bis vor kurzem. Nun hat sich die Lage zumindest teilweise entspannt.

«Die Franzosen haben entschieden, dass nicht mehr jeder ankommende Passagier kontrolliert werden muss», verkündete Flughafen-Verwaltungsrat Raymond Cron im Interview mit der «bz Basel». Die Franzosen kontrollierten neuerdings risikobasiert, also je nach Herkunft des Flugs, erklärt er. Eine Nachfrage beim Flughafen, welche Destinationen davon betroffen sind, blieb am Donnerstag unbeantwortet.

Franzosen zogen Grenzpolizisten ab

Bislang waren die ausnahmslosen Kontrollen Vorschrift am Flughafen, weil dieser auf französischem Territorium steht. Aufgrund der Terroranschläge in Paris hat Frankreich im November 2015 das Schengen-System aufgehoben. Doch nicht nur das: «Im Frühling wurden französische Grenzpolizisten abgezogen, die dann im Sommer fehlten», so Cron weiter. Seit kurzem kompensieren nun aber 22 zusätzliche Grenzpolizisten in Basel diesen Abgang.

Terminal schon über Kapazitätsgrenze

Das eigentliche Problem, das für das Chaos verantwortlich ist, sieht Cron vor allem in der Infrastruktur: «Der heutige Terminal operiert über der Kapazitätsgrenze. Es wurde für fünf oder sechs Millionen Passagiere entworfen. Heute zählt der Flughafen rund acht Millionen», so Cron im Interview. Deswegen denkt man am EAP nun über eine Vergrösserung des Terminals nach. Ausserdem wird derzeit auch bei der Gepäckausgabe investiert. Dort beklagten Passagiere im Sommer wiederholt chaotische Zustände.



Ein Leser filmte den Gepäckstau am Flughafen im September 2018. (Video: Leserreporter)

