Pferde wären an diesem Brunnen längst verdurstet

Manchmal stellt ein Schlaumeier das Wasser wieder an und dann tropft ein trauriges Rinnsal aus dem Hahn. Aber eine echte Erfrischung bietet der lange Doppelbrunnen schon lange nicht mehr. Und wären die Zuständigkeiten für den Brunnen damals schon so vertrackt gewesen, als die Armee hier noch ihre Pferde hielt – diese wären längst verdurstet.

Nachdem nun das Basler Newsportal Prime News in Erfahrung bringen wollte, warum dort kein Wasser fliesst, hat die Stadtgärtnerei eine Hinweistafel aufgestellt. Darauf wird eine Reparatur in unbestimmter Zeit in Aussicht gestellt.

Belebte Wiese, toter Brunnen

Die Stadtgärtnerei pflegt den Brunnen seit anderthalb Jahren, vorher war gar niemand für ihn zuständig. Dabei ist der traurige Anblick der Kaserne, die heute ein Kultur- und Gastrobetrieb ist, schon länger ein Dorn im Auge.

Bei schönem Wetter ist die grosse Wiese vor der Kaserne von Familien bevölkert, die hier spielen und picknicken. «Bei allen Grünflächen muss es einen Brunnen geben, gerade wenn sie so belebt ist wie das Kasernenareal», sagt Kaserne-Geschäftsführer Thomas Keller gegenüber Prime News.

Aufwendige Tiefbaumassnahmen nötig

Dabei sind die Probleme des Brunnens dem Tiefbauamt seit Jahren bekannt. Der Abflussschacht ist trotz regelmässiger Reinigung chronisch verstopft. Deshalb wurde der Brunnen trockengelegt. Um die Probleme zu beheben, müsste der Brunnen saniert und der Abfluss aufgerissen und erneuert werden, erklärte die Sprecherin des Tiefbauamts.

«Die nutzbringenden Reparaturarbeiten können nur mit aufwendigen Tiefbaumassnahmen ausgeführt werden», ist dem Aushang der Stadtgärtnerei zu entnehmen. Diese würden so bald wie möglich erfolgen. Beim Tiefbauamt war auf Anfrage in Erfahrung zu bringen, dass die Arbeiten im nächsten Jahr gemacht werden sollen.

(lha)