Schweizer Pilzsammler bleibt am Zoll hängen

Mehrere Kilogramm essbare Pilze mussten die Kontrollbeamten des Hauptzollamts Lörrach am 22. August einem Schweizer bei der Rückfahrt nach Basel abnehmen. Der Mann hatte bei der Ausreise am Zollamt Weil am Rhein-Autobahn auf die Fragen der Zöllner bereitwillig erklärt, mehr als drei Kilogramm Pilze im Schwarzwald gesammelt zu haben.

Dass die natur- und artenschutzrechtlichen Bestimmungen für Deutschland und Baden-Württemberg das Sammeln von nur einem Kilogramm Wildpilze pro Tag und Person erlauben, habe er nicht gewusst. Die Zöllner mussten ein Bussgeldverfahren einleiten.

Beschlagnahmte Pilze landeten im Altersheim

Mit seinem übrig gebliebenen Kilogramm Pilze durfte der Mann aus dem Raum Basel die Heimfahrt dann fortsetzen. Über die restlichen zurückbehaltenen Pfifferlinge und Steinpilze freute sich schliesslich der Küchenchef eines Lörracher Seniorenheims, der diese auf Anfrage des Hauptzollamts gerne entgegennahm.

Am nächsten Tag sei bei ihm sowieso Pilzragout auf der Speisekarte gestanden, das allen Teilnehmenden am Mittagstisch wohlbekommen sei, wie dem Polizeibericht zu entnehmen war.

Viele Beschränkungen beim Pilze sammeln

In der Schweiz gelten je nach Kanton unterschiedliche Bestimmungen was das Sammeln von Pilzen angeht. An manchen Orten ist das Sammeln nur nachts oder an bestimmten Tagen des Monats erlaubt. Je nachdem variiert auch die Menge der Pilze, die pro Tag aufgelesen werden darf. Für Basel-Stadt und Baselland gelten ausser der Gemeinde Allschwil keine besonderen Vorschriften.

Ganz anders in anderen Schweizer Kantonen. So darf in Fribourg erst nach 20 Uhr und nur bis 7 Uhr morgens gesammelt werden. Viele Kantone kennen Mengenbegrenzungen oder es darf wie in Graubünden oder Zürich nur jeweils vom 1. bis 10. des Monats gesammelt werden.

