Pilzler findet menschlichen Schädel am See

Ein Pilzsammler hat am Dienstag, 25. Dezember in Bad Säckingen (D) einen grausigen Fund gemacht. Laut der deutschen Polizei entdeckte er am Bergsee, der keine zwei Kilometer von der Schweizer Grenze liegt, bei einem Wandererparkplatz den skelettierten Schädel einer Frau.

Die Behörden haben Ermittlungen aufgenommen und am Donnerstag das Gebiet um die Fundstelle durchsucht. Bisher konnten sie feststellen, dass der Tod bereits vor mindestens fünf Jahren eingetreten ist. Anzeichen von Gewalteinwirkung gebe es keine.

Allerdings ist es immer noch ein Rätsel, wie der menschliche Schädel dorthin gelangt ist. Nach bisherigem Erkenntnisstand sei es möglich, dass er erst kürzlich dort deponiert wurde.

(las)