Bus biegt zu früh ab und strandet im Fahrverbot

Am Samstag, dem 19. Mai bog ein Busfahrer der Linie 34 der Basler Verkehrsbetriebe nach in Fahrtrichgtung Riehen auf der Bäumlihofstrasse falsch ab. Das war ein folgenschwerer Fehler: Bei der Helvetierstrasse handelt es sich um eine Einbahnstrasse und der Bus kam von der falschen Seite. Der Buschauffeur beschädigte auf seiner Irrfahrt ein Fahrzeug und blieb schliesslich bei einer Baustelle stecken.

«Der Bus hätte erst zwei Querstrassen später, in die Rauracherstrasse abbiegen sollen», so ein Leser-Reporter, der den Vorfall beobachten konnte. «Weil die Strasse wegen der Parkplätze so eng war, rammte er dabei einen dunkelblauen Ford. Als er bei der Baustelle nicht mehr weiterfahren konnte, mussten die Passagiere aussteigen. Ich konnte noch hören, wie sie sich beklagten», berichtet der Leser.

BVB entschuldigt sich bei Betroffenen

Auf Anfrage von 20 Minuten bestätigten die Basler Verkehrs- Betriebe am Sonntag dem Vorfall: «Die BVB entschuldigt sich bei allen betroffenen Fahrgästen für die entstandenen Unannehmlichkeiten.» Weshalb es zu dieser Fehlfahrt kam, war zum Zeitpunkt der Anfrage noch nicht geklärt.

(jes)