«Dialog ist der Schlüssel zu Frieden», steht auf der Webseite der Schulen der GmbH Lebensart003. Doch momentan herrscht an mindestens drei der Baselbieter Privatschulen alles andere als Frieden, wie 20 Minuten weiss.

Am Montag wurden die Eltern der alternativen Gallenacher-Privatschulen mit mehreren Standorten in der Region Basel per Mail darüber informiert, dass die Schule grosse finanzielle Schwierigkeiten hat, wie die Mutter eines 15-jährigen Schülers berichtet. Dem Schreiben ist zu entnehmen, dass die GmbH wegen Zahlungsunfähigkeit wohl bald Insolvenz anmelden müsse. Die Kommunikation von Seiten der Schule sei dürftig, so die betroffene Mutter, deren Sohn die Oberstufe der Schule in Liestal besucht.

«Momentan ist alles so undurchsichtig, niemand informiert uns richtig», so die besorgte Mutter. Was mit den Schülern passieren soll, könne niemand beantworten.

Verzweifelte Kinder, überforderter Lehrer

Klar sei, dass die Schüler zurzeit nur noch morgens unterrichtet würden – und dies nicht von den vertrauten Lehrern, sondern von einem einzigen Aushilfslehrer, erzählt die betroffene Mutter: «Zuerst hiess es der Schulleiter fällt aus, dann hat eine Lehrerin eine neue Stelle angenommen und plötzlich waren alle Lehrer weg.»

Ihr Sohn könne mit der Ausnahmesituation umgehen, aber: «Andere Kinder schwimmen regelrecht und verzweifeln», so die Frau. Der Aushilfslehrer sei «logischerweise ziemlich überfordert».

Eltern sollen Spenden sammeln

«Die Eltern bedauern die momentane Situation der Schule», weiss die Mutter. Einige würden zu Spenden aufrufen, um die Finanzlücke der Schule zu stopfen. Es gebe aber auch solche, die sich über die Spendenaktion ärgern.

Die Schulgelder haben 1200 Franken monatlich betragen, einige Eltern zahlten die Beträge für mehrere Monate im Voraus. «In den Gebühren, die wir für die Schule bezahlt haben, ist eigentlich auch der Preis für das Mittagessen in der Mensa inbegriffen», erzählt die Mutter. Doch jetzt seien die Eltern trotzdem aufgefordert worden, ihren Kindern täglich Geld für die Kantine mitzugeben.

Die aus Eltern bestehende Task-Force der Schule schreibt auf Anfrage von 20 Minuten: «Wir können keine Aussage über eine allfällige Rückerstattung von im voraus bezahlten Schulgeldern machen.»

«Beschulung sichergestellt»

Michael Hartmann, Geschäftsführer bei der Lebensart003 GmbH, die die Schule betreibt, schreibt auf Anfrage von 20 Minuten: «Zur Zeit finden zum Thema Gallenacher Schule Pratteln zielführende Gespräche statt. Die Geschäftsleitung bittet um Geduld und macht darauf aufmerksam, dass Ende Februar konkrete Angaben gemacht werden.»

Die Basellandschaftliche Bildungsdirektion äussert sich auf Anfrage folgendermassen: «Das Amt für Volksschulen (AVS) erhielt letzte Woche Hinweise darauf, dass es Unregelmässigkeiten im Betrieb der Gallenacherschule geben solle. In der Folge wurde sofort Kontakt mit der Schulleitung aufgenommen und ein ausserordentliches Aufsichtsgespräch angesetzt.»

Die Situation der Schule sei jedoch noch nicht abschliessend geklärt und weitere Fakten würden zur Zeit gesammelt. Bis dahin könne man sich nicht zu Einzelheiten äussern, würde aber informieren, sobald ein Entscheid vorliege. Die Beschulung der Kinder, welche die Privatschule besuchen, könne aber in jedem Fall sichergestellt werden.

Sind Sie betroffen? Melden Sie sich bei uns.



(mhu)