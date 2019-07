Pnos-Politiker in Basel angegriffen

Die Basler Staatsanwaltschaft machte den Vorfall am Mittwoch publik, wonach der 44-Jährige am Dienstagnachmittag kurz nach 16 Uhr am Unteren Rheinweg von Unbekannten attackiert und leicht verletzt wurde. Mehrere Personen hätten den Mann unvermittelt und von hinten angegriffen und geschlagen. Als ein Passant aufkreuzte und mitteilte, dass er die Polizei verständigt habe, ergriffen die Angreifer die Flucht in Richtung Offenburgerstrasse. Die Polizei sucht Zeugen.

Die Tat war offenbar politisch motiviert. Denn beim Opfer handelt es sich gemäss eines Berichts der «Basler Zeitung» um den Vorsitzenden der Basler Sektion der rechtsextremen Partei National orientierter Schweizer (Pnos), Tobias Steiger. Er sei beim Unterschriftensammeln gewesen, als er angegriffen wurde, berichtet er auf seiner Facebookseite. Die Täter, die mutmasslich aus dem linksautonomen Milieu stammen, hätten den Unterschriftenbogen gestohlen und seinen Autoschlüssel in den Rhein geworfen.

(20 Minuten)