Polizei löst Flüchtlings-Demo mit Tränengas auf

Rund zweihundert Personen haben an einer unbewilligten Kundgebung am Samstagabend in der Basler Innenstadt für Solidarität mit Flüchtlingen demonstriert. Laut Polizeiangaben kam es dabei zu Sprayereien. Die Beamten setzten Tränengas ein und stoppten den Demonstrationszug.

Verletzt wurde laut Angaben der Behörden niemand. Während der Demonstration kam es zu Behinderungen im öffentlichen Verkehr, wie die Kantonspolizei Basel-Stadt mitteilte.

Bei einer unbewilligten Demo mit Sachbeschädigungen hat die #KapoBS am Samstagabend kurz Reizstoff einsetzen müssen. Die Teilnehmer hatten nicht auf eine Abmahnung reagiert, als die Polizei den Zug auf dem Weg zum Marktplatz stoppen wollte. https://t.co/xdVOjpu0uM — Polizei und Rettung Basel-Stadt (@jsdBS) March 7, 2020

Die Demonstranten waren den Angaben zufolge gegen 19 Uhr vom Claraplatz in Richtung Grossbasel gezogen. Sie forderten auf Transparenten unter anderem internationale Solidarität mit Flüchtlingen.

Laut Polizeiangaben versprayten Vermummte ab der Mittleren Brücke wiederholt Geländer und Wände. Daraufhin entschied die Polizei, den Demonstrationszug in der Spiegelgasse abzumahnen und zu stoppen. Die Beamten setzten dazu Reizstoff ein. Danach löste sich die Kundgebung teilweise auf. Eine Gruppe von Menschen zog danach zum Voltaplatz weiter, wo die Kundgebung gegen 20.30 Uhr endete.

Die Juso Basel-Stadt meldete auf Twitter, dass an der Demo Familien mit Kleinkindern gewesen seien. «Tränengas hat hier nichts verloren», schrieben die Jungpolitiker.

Tränengas hat hier nichts verloren, @jsdBS ! 🤯🤬😱 — JUSO Basel-Stadt (@JUSOBS) March 7, 2020

