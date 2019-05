«Dann zückte ein Schüler die Pistole»

Die Oberstufe Dorneckberg in Büren SO ist derzeit abgeriegelt. Die Polizei sei seit mehreren Stunden mit einem Grossaufgebot vor Ort. Die Schüler wurden in die Turnhalle gebracht.



Wie eine Anwohnerin gegenüber 20 Minuten berichtet, sei es zu einem Streit zwischen zwei Schülern gekommen. Dabei sei es um Geld gegangen. «Einer der beiden Schüler zückte eine Pistole», erzählt sie. Danach sei er geflohen und die Polizei suche nun nach ihm.

«Die Polizei ist wegen eines Konflikts an der Schule ausgerückt und zur Zeit vor Ort. Die Betreuung und Sicherheit der Schüler ist gewährleistet, es gibt keine Verletzten», erklärt Astrid Bucher, Sprecherin der Kantonspolizei Solothurn, gegenüber 20 Minuten. Weitere Informationen sind derzeit noch nicht bekannt. Eine Gefahr bestehe derzeit jedoch nicht.

