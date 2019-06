Suche nach vermisster Person erfolglos beendet

«Die Boote sind mit Vollgas an uns vorbeigedonnert», erzählt ein Leser-Reporter, der sich am frühen Abend an der Uferstrasse aufhielt. Es habe spektakulär ausgesehen. Polizei, Feuerwehr und Grenzwache suchten am frühen Mittwochabend auf dem Rhein mit einem Grossaufgebot nach einer Person im Rhein. Über die Umstände ihres Verschwindens im Fluss ist noch nichts Gesichertes bekannt.

Verein Regenbogen Schweiz ( Beratung:Dargebotene Hand, Tel. 143, ( 143.ch Angebot der Pro Juventute: Tel. 147, ( 147.ch Kirchen ( Seelsorge.net Anlaufstellen für Suizid-Betroffene:Nebelmeer – Perspektiven nach dem Suizid eines Elternteils ( Nebelmeer.net );Refugium – Geführte Selbsthilfegruppen für Hinterbliebene nach Suizid ( Verein-refugium.ch );Verein Regenbogen Schweiz ( Verein-regenbogen.ch ).

Einer anderen Leser-Reporterin zufolge soll eine Person beim Sprung von der Dreirosenbrücke gesehen worden sein. Am Abend teilte das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Basel-Stadt mit, dass die Suche erfolglos beendet werden musste.

Passant sprang hinterher

Es sei am späten Nachmittag eine Meldung eingegangen, dass ein Mann bei der Dreirosenbrücke in den Rhein gegangen und gleich unter Wasser geraten sei. Ein 63-jähriger Passant sprang ihm nach, «konnte aber nichts mehr ausrichten», wie es in der Mitteilung heisst.

Der Bereich, in dem nach der Person gesucht wurde, ist unterhalb der Badezone im Hafenbereich, wo Schwimmen verboten ist. An der Suche waren neben der Berufsfeuerwehr Basel auch die Kantonspolizei Basel-Stadt und die Eidgenössische Zollverwaltung mit dem Grenzwachtboot beteiligt.

(lha)