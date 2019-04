Polizei wegen Karotten im Essen alarmiert

Am Donnerstagabend, 11. April kam es zu einem Polizeieinsatz in einem Restaurant in Lörrach (D). Ein Angestellter hatte um Hilfe gebeten, da ein Gast das Essen nicht bezahlen wollte, wie die deutsche Polizei am Freitag mitteilte. Grund für die Aufregung waren Karotten im Essen.

Der Gast hatte Hühnchen mit Reis und Gemüse bestellt. Als er das Gericht serviert bekam, erkannte er Karotten im Gemüse. Aufgrund seiner Rüebli-Allergie konnte er es nicht essen und wollte es auch nicht bezahlen.

Begleitung verspeist Gericht samt Karotten

Noch vor dem Eintreffen der Polizeistreife im Restaurant erklärte sich die Begleitung des Gastes bereit, das Gericht samt Karotten zu verspeisen, weshalb es dann auch bezahlt wurde. Offenbar vertrug die Begleitung Karotten gut, so die Mitteilung der Polizei.

(20 Minuten)