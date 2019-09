«Mein Gesicht war voller Blut. Ich war aufs Auge gefallen, hatte Nasenbluten. Verrenkungen und Hämatome an der Schulter, Prellungen am Handgelenk. Mein rechter Daumen ist taub und ich kann meine Finger nicht bewegen», beschreibt Gianluca Curtfello seinen Zustand, nachdem er in Basel von der Polizei angehalten und zur Kontrolle auf den Posten gebracht wurde.

Der seit sechs Jahren an Leukämie leidende und von der Krankheit gezeichnete Musiker wollte am Sonntag zum Bäcker. «Mich hat eine Polizeipatrouille angesprochen und wollte meinen Ausweis sehen», sagt er. Cutrufello vermutet, dass ihn die Beamten wegen seines hageren Aussehens für einen Drogenabhängigen hielten. «Ich habe ihnen auch erklärt, dass ich Leukämie habe», betont er gegenüber 20 Minuten.

Kontrolle eskaliert

Weil er den Ausweis nicht dabei gehabt und sich «reflexartig weggedreht» habe, hätten die Polizisten ihn zu Boden gerissen. «Einer sass auf meinem Rücken und legte mir Handschellen an», so Cutrufello. «Dann riefen sie Verstärkung und bugsierten mich zu viert ins Auto», erzählt der 28-Jährige weiter. Er selber wiege lediglich 50 Kilo. Seine Blessuren hat er auf Bildern und im Video festgehalten.

Auf dem Polizeiposten habe man ihm die Hose ausgezogen und ein Polizist habe ihn ausgelacht. Auch habe man ihn erst um 10.15 Uhr gehen lassen, obwohl er gesagt habe, dass er um 10 Uhr Medikamente nehmen müsse. «Es war unglaublich», sagt er.

«Er sass auf mir und legte mir Handschellen an»

Leistete er Widerstand?

«Der Mann fiel zwei Polizisten während einer Patrouillenfahrt auf, weil er auf sie einen hilflosen und gesundheitlich angeschlagenen Eindruck machte», sagt Martin Schütz, Sprecher des Basler Justiz- und Sicherheitsdepartements auf Anfrage von 20 Minuten. Die Beamten hätten sich entschlossen, seine Personalien zu prüfen, «weil sie ausschliessen wollten, dass der Mann von einer Institution abgängig ist», so Schütz.

Laut dem Sprecher weigerte sich Cutrufello sich auszuweisen und habe versucht, sich zu entfernen. Als die Polizisten ihn daran hindern wollten, habe er versucht, sich loszureissen und habe mit Armen und Beinen um sich geschlagen. «Um sich zu schützen, führten ihn die Polizisten zu Boden; dabei – und bei späteren Abwehrhaltungen des Kontrollierten – dürften die Verletzungen entstanden sein», erklärt Schütz.

Tatsächlich vier gegen einen

Die Polizisten hätten sich entschlossen, Cutrufello auf die Wache zu bringen, nicht zuletzt, «um die kontrollierte Person nicht unnötig lang im öffentlichen Raum fremden Blicken auszusetzen», so Schütz weiter. Weil er sich geweigert habe, in das Polizeiauto einzusteigen, habe man Verstärkung angefordert. «Zu viert trugen ihn die Polizisten später zum Fahrzeug», sagt der Sprecher.

«Sie hatten zu keiner Zeit Interesse an einer Eskalation und es hat sich auch niemand über ihn oder seine Situation lustig gemacht», dementiert Schütz die Anschuldigungen des 28-Jährigen. Die Kombination aus «Verwundbarkeit und heftiger Gegenwehr» seien allerdings eine grosse Herausforderung gewesen. Eine medizinische Versorgung sei ihm zwar angeboten worden, er habe sie aber abgelehnt. Das Fazit der Kantonspolizei: «Aus unserer Sicht ist die Personenkontrolle angemessen gewesen und korrekt verlaufen».

(las)