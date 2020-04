Wissen Sie, was hier zu tun ist?

War Ihnen sofort klar, was mit den beiden in der Bildstrecke gezeigten Grafiken gemeint ist? Nicht? Damit sind sie nicht alleine. Denn wie Toprak Yerguz, Mediensprecher der Kantonspolizei Basel-Stadt schreibt, dürfte die gezeigte Vortrittsregelung nicht jedem bekannt sein. Dabei handelt es sich um die Vortrittsregelung bei einer zweispurigen Zufahrt auf einen einspurigen Kreisel.

Nebeneinander fahren ein Auto auf der linken Spur und ein Velo, das von der rechten Spur in den Kreisel will, wer von den beiden hat nun aber Vortritt? Die Kantonspolizei Basel-Stadt erklärt auf Facebook: «Im Kreiselverkehr gilt Linksvortritt – auch dort, wo mehrere Spuren in einen engen Kreisel einmünden.» Das heisst also, dass das Auto, das von links kommt, im Vortritt ist. «Velo, die an rechts wartenden Fahrzeugen vorbeifahren, haben bei der Kreiseleinfahrt keinen Vortritt», heisst es im Beitrag weiter.

Die Kantonspolizei Basel-Stadt nutze die sozialen Medien, um nahe an der Community zu sein und «da und dort auch Wissenswertes zu vermitteln», wie Yerguz schreibt. Gerade der entsprechende Hinweis zur Vortrittsregelung schien angebracht gewesen zu sein, meint er. «Wenn sich damit auch nur eine gefährliche Situation im Verkehr hat vermeiden lassen, haben wir das Ziel bereits erreicht.»

