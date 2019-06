«Das Poschti überfährt ohne zu zögern die Linie»

«Ich bin ziemlich erschrocken, als er scheinbar ohne zu zögern die Linie überfuhr» , meint ein Leser-Reporter und schickt ein Video eines Postautos, der in einer absolut unübersichtlichen Kurve auf dem Gempen zwei Velofahrer überholt – und dabei die durchgezogene Sicherheitslinie ignoriert.

Am Mittwoch, 19. Juni verursachte ein 23-Jähriger mit einem McLaren auf Probefahrt einen schweren Unfall. Er hatte auf der Gempenstrasse mehrere Autos überholt und stiess dabei mit einem Velofahrer zusammen. Dieser wurde lebensgefährlich verletzt.

Nun reagierten verschiedene Velo-Gruppierungen auf die rücksichtslose Fahrt des McLaren-Fahrers: «Wir verurteilen die rücksichtslose Raserei mit Sportwagen und anderen Motorfahrzeugen auf unseren Strassen und insbesondere auf der Gempenstrasse aufs Schärfste. Wir fordern die Behörden auf, alles zu unternehmen, damit die Bedrohung durch zu schnelle und zu starke Motorfahrzeuge endlich wirksam eingedämmt wird», schreiben sie in einer am Montag verschickten Mitteilung. Der Gempen (SO) ist ein beliebtes Ausflugsziel für Velo- und Töfffahrer.

Sogar eine Protestfahrt zu dieser Thematik soll am Mittwoch, 26. Juni stattfinden.

«Andere fahren auch verantwortungslos»

«Alle reden über den McLaren und andere Sportwagen, dabei sind es auch andere Autos und sogar Postautos, die genau so verantwortungslos fahren und damit Leben gefährden», nervt sich der Leser-Reporter.

Das Postauto sei ihm schon früh aufgefallen, als es mit überhöhter Geschwindigkeit durch das Dorf fuhr. Als er dann gesehen habe, wie der Lenker auf der kurvenreichen Strasse unterwegs war, habe er sich dazu entschieden, ein Video zu machen.

Die Postauto AG schreibt auf Anfrage von 20 Minuten: «Wir werden die Fahrer dieser Strecke anhand von diesem Video umgehend sensibilisieren, damit ein solcher Verstoss künftig nicht mehr vorkommt.»

