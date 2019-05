RAV will Arbeitslose nach Deutschland schicken

«Können Sie sich vorstellen, nochmal etwas ganz Neues zu wagen, vielleicht sogar in einem Nachbarland zu arbeiten?» Als der Basler Speditionskaufmann am 3. Mai die E-Mail des Basler Amts für Wirtschaft öffnete, traute er seinen Augen kaum. Der 53-Jährige ist zurzeit auf Stellensuche und diese gestaltet sich nicht einfach. Seine Arbeitssituation sei seit vier Jahren problematisch, wie er Prime News erklärte. Bei vielen Vorstellungsgesprächen hat er das Gefühl, werde er nur der Form halber eingeladen.

Jetzt soll er also sein Glück im Ausland suchen. «Erweitern Sie ihren Suchradius. Fachkräfte mit ihrem Profil sind gesucht», heisst es in der Einladung zu einem Informationsanlass für Schweizer Stellensuchende. Darauf hat Schaub aber gar keine Lust. «Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und habe mein Leben lang hier gearbeitet. Und das will ich auch weiterhin», erklärte er dem Newsportal. Idealerweise in einem kaufmännischen Job.

Schaub kann sich aber auch ganz andere Tätigkeit, etwa im Bereich Betreuung von älteren Menschen vorstellen. «Grundsätzlich kann man mit mir über alle Jobs sprechen», erklärt er. Einzig körperliche Arbeit komme für ihn aus gesundheitlichen Gründen nicht infrage.

«Das ist frech»

Auf Facebook machte er seinem Frust nach Erhalt der Einladung zum Grenzgänger-Informationsanlass beim RAV Luft. «Jetzt sollen also die Schweizer in Deutschland arbeiten, da die Deutschen wegen der höheren Löhne in die Schweiz kommen und im deutschen Arbeitsmarkt eine Lücke hinterlassen. Es wird immer besser!» Der Post wurde fleissig geteilt und kommentiert. «Nicht zu glauben. Das ist frech.»

Das Amt für Wirtschaft und Arbeit rechtfertigt sich. Solche Anlässe hätten im grenznahen Gebiet Tradition. «Es handelt sich um einen Informationsanlass, der sich an freiwillig interessierte Stellensuchende richtet, die Ihre Kenntnisse über den deutschen Arbeitsmarkt erweitern wollen», erklärte Amtsleiterin Nicole Hostettler gegenüber Prime News. Es ist denn auch nicht das RAV selbst, das die Aktion initiert hat, sondern das europäische Job-Netzwerk Eures, das die Mobilität auf dem europäischen Arbeitsmarkt verbessern möchte.

Schweizer entdecken den europäischen Arbeitsmarkt

Allerdings: Immer mehr Schweizer wagen das Abenteuer EU. Gemäss Zahlen des Staatsekretariats für Wirtschaft (Seco) haben letztes Jahr 3540 Schweizer Stellensuchende, die beim RAV gemeldet waren, in einem EU-Land nach einem Job gesucht. 2014 taten das erst 1530 Personen. Schaub hat aber kein Interesse auf ein Job-Abenteuer in der EU. Dem Anlass am 16. Mai wird er fernbleiben. «Ich will mich nicht unnötig aufregen», meint er.

Zum Vergleich: Ende 2018 waren gemäss Statistischem Amt Basel-Stadt 34'122 Grenzgänger in Basel-Stadt registriert, davon kamen 16'234 aus Deutschland.

