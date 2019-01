Im Rausch schlugen sie zu und raubten, was ging

Drei junge Männer haben nach einem Trinkgelage im Ausgang innert fünf Minuten zwei Personen brutal zusammengeschlagen und ausgeraubt. Zuerst verletzten sie einen Mann in der Falknerstrasse – Beute: 40 Franken. Dem zweiten Opfer nahmen sie nach dem Angriff im Blumenrain das Handy, die Uhr und 60 Franken Bargeld ab. Ein mögliches drittes Opfer der Gruppe in der Hebelstrasse konnte laut Anklage fliehen.

Zwei der mutmasslichen Täter mussten sich am Mittwoch vor dem Basler Strafgericht verantworten, ein Dritter wurde bereits im Baselbiet verurteilt. Die Staatsanwaltschaft wirft Martin F.* (23) und Altan H.* (18), beides Schweizer, unter anderem mehrfachen bandenmässigen Raub sowie mehrfache schwere Körperverletzung vor. Mit ihrem Komplizen Delin B.* hätten sie in den frühen Morgenstunden des 27. Mai 2017 in der Basler Innenstadt gezielt Personen angegriffen und ihnen Wertsachen abgenommen. Bei beiden wurden nach der Verhaftung Blutalkohol-Konzentrationen von rund zwei Promille gemessen.

«Das Vorgehen der Beschuldigten brutal und skrupellos»

Die ersten beiden Raube waren erfolgreich und wurden von den Beschuldigten nicht bestritten. Von einem weiteren wollten sie am Mittwoch aber nichts wissen. Auch ihre Verteidiger führten alle juristischen Geschütze ins Feld, um die Aussagen der geflohenen Person zu diskreditieren. Obwohl ein Polizeirapport darauf schliessen lässt, dass es keinen dritten Raubversuch gab, erhob die betroffene Person später Vorwürfe gegen die Beschuldigten. Mit diesem Widerspruch musste sich das Gericht abfinden.

Lügende Schläger oder tatsächlich unwissend?

M. bestritt angebliche Fusstritte, mit denen die Opfer nach ihren Aussagen traktiert worden waren. Als F. nicht erklären konnte, wie DNA-Spuren eines der bestätigten Opfer an seine Schuhe gelangten, verlor der Gerichtspräsident kurz die Geduld.

«Das ist doch Quatsch!»

Das gerichtsmedizinische Gutachten konnte nicht zweifelsfrei erstellen, ob es zu Fusstritten kam – ausschliessen konnte es sie aber nicht. Tatsache ist aber, dass das zweite Opfer einen Kieferbruch erlitt und operiert werden musste. Dennoch versuchten beide Verteidiger, die Verletzungen der Opfer zu relativieren, um den Vorwurf der versuchten schweren Körperverletzung zu entkräften: «Das objektive Verletzungsbild lässt auf relativ geringfügige Gewalteinwirkung schliessen», sagte Matthias Brunner, Verteidiger von F.

Brunner sieht F. als das Opfer verschiedener äusserer Umstände. In einer Therapie sei er ständig mit Aggressivität konfrontiert worden. Zusammen mit dem Alkoholkonsum habe es ihm «die Sicherung rausgehauen» und es sei zu der «fatalen Entladung» gekommen.

Stand H. nur daneben?

H.s Verteidiger Chrisoph Dumarthenay schloss sich weitgehend seinem Kollegen an und kritisierte Vorgänge in den Ermittlungen. Er wies im Plädoyer darauf hin, dass es keine Beweise dafür gebe, dass sein Mandant körperlich an den Vorfällen beteiligt war.

«Ist es möglich, dass er aus Abenteuerlust einfach daneben stand?»

Wandern die beiden hinter Gitter?

Die Staatsanwaltschaft verlangt für F. eine unbedingte Freiheitstrafe von 38 Monaten, da er einschlägig vorbestraft ist. H. soll zu 30 Monaten teilbedingt verurteilt werden.

Die Verteidiger hingegen fordern jeweils 24 Monate bedingt für F. und eine «angebrachte», vollbedingte Freiheitsstrafe für H. Das Urteil ist für Donnerstag, 11 Uhr angesetzt.

*Namen geändert

(las)