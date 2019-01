Regionalzug kollidiert mit Stahlfelgen auf Gleis

Am 19.01.2019, kurz nach 18.00 Uhr legten unbekannte Täter beim Bahnhof St.Johann einen Reifen mit Stahlfelge auf die Schienen. In der Folge kam es zu einer Kollision mit einem elsässischen Regionalzug, so die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Sonntag in einer Mitteilung. Dabei wurden Teile des Reifens

auseinandergerissen und weggeschleudert. Personen wurden keine verletzt.

Die bisherigen Ermittlungen der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft ergaben, dass der Lokführer eines von Frankreich kommenden Regionalzuges vor dem Bahnhof St. Johann einen Gegenstand auf den Schienen bemerkte und sofort eine Vollbremsung einleitete. Trotzdem kam es zu einer Kollision mit dem Gegenstand. Der Zug entgleiste nicht.

Fahrt nach 15 Minuten fortgesetzt

Der Lokführer des französischen Zuges setzte nach rund 15 Minuten, nachdem er festgestellt hatte, dass niemand verletzt und der Zug nicht beschädigt wurde, die Fahrt fort und alarmierte später die zuständigen Behörden.

Abklärungen durch die Polizei sowie die SBB Intervention vor Ort ergaben, dass offensichtlich durch weggeschleuderte Reifenteile ein Bodensignal beschädigt worden war.

Zweiter Vorfall

Bereits am 10 Januar legten Täter ein leeres Stahlfass beim Basler Bahnhof St. Johann auf die Gleise. Als der Zug wegen des unter die Lokomotive geratenen Fasses anhielt, wurde der hintere Zugteil versprayt. Hinweise auf die Täterschaft gab es zu diesem Zeitpunkt noch keine.

