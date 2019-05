19-Jähriger belästigt Frau (74) sexuell

Am Rhein bei Rheinfelden wurde eine 74-jährige Frau gestern Morgen Opfer eines sexuellen Übergriffs. Auf der Fahndung konnte die Polizei einen 19-jährigen Mann unter dringendem Tatverdacht festnehmen.

Die 74-jährige Schweizerin war dort am Spazieren, als sie einem unbekannten jungen Mann begegnete. Nach einem kurzen Wortwechsel packte er die Frau unvermittelt und wollte sie küssen. Wie die Kantonspolizei Aargau in einer Mitteilung schreibt, fasste er der Frau unter den Rock und berührte sie unsittlich.

Staatsanwaltschaft leitet Untersuchung ein

Die Frau schrie um Hilfe, wurde allerdings vom Mann an die Uferböschung hinabgezogen. Anschliessend liess er jedoch vom Opfer ab und rannte davon. Die Rentnerin zog sich bei der Aktion mehrere Schürfwunden zu, konnte jedoch selber die Polizei alarmieren.

Bei der ausgelösten Fahndung, sichtete die Polizei einen Mann, der auf die Beschreibung zutraf. Beim Täter handelte es sich um einen Gambier, der keinen festen Wohnsitz in der Schweiz hat und in Deutschland als Asylbewerber registriert ist. Der mutmassliche Täter sei wahrscheinlich von Deutschland über die Brücke in die Schweiz gelangt, so Polizeisprecher Bernhard Graser. Soweit er weiss, lebte der Mann in einer Asylunterkunft im grenznahen Deutschland. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Der Festgenommene sei noch nicht einvernommen worden, so Graser. Die genauen Umstände des Sexualdelikts müssen noch abgeklärt werden.



(fss)