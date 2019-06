Rind im Stall von Blitz erschlagen

Am Montag, 3. Juni, wurde bei einem Gewitter in Hölstein ein Rind getötet. Wie die Polizei Basel-Landschaft am Dienstag mitteilte, schlug kurz nach 16.30 Uhr ein Blitz in eine Scheune ein. Dabei wurde ein im Stall befindliches Rind getötet, heisst es.

In der Scheune entstand ein Schwelbrand, der durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden konnte. Weitere Rinder im Stall blieben unverletzt.

(20 Minuten)