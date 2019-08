Dieser High-Tech-Vogel treibt Krähen in die Flucht

Von weitem ist kaum ein Unterschied zu einem echten Falken auszumachen: Der Robird, eine Drohne, die einem Wanderfalken zum verwechseln ähnlich sieht, patroulliert zur Zeit in der Kaiseraugster Liebrüti. Das Ziel: die Vergrämung der dort ansässigen Krähen. Diese sind den Anwohnern wegen der Lärm-Immission und den Verunreinigungen ein Dorn im Auge.

Seit Freitag ist der Robird nun schon im Einsatz. Insgesamt soll er sich über einen Zeitraum von drei Wochen erstrecken, wie die «Basler Zeitung» am Mittwoch berichtete. Die Gemeinde macht sich dabei eine Methode zunutze, die man für gewöhnlich an Flughäfen antrifft.

Der Wanderfalke gehört zu den natürlichen Feinden der Krähen. Seine blosse Anwesenheit sorgt bereits dafür, dass sich die Krähen nicht mehr vor Ort niederlassen. Anders als ein echter Falke rührt sein Antrieb für das Fliegen in der Luft nicht aus der Nahrungsbeschaffung, sondern in der Batterie. Ist der Akku aufgeladen, begibt sich der motorisierte Raubvogel wieder in die Luft.

15 Jahre Entwicklung und Kosten von 5 Mio. Euro

Beim Robird handle es sich um den ersten Roboter-Vogel der Welt, so die Macher. 800 Gramm leicht, und mit einer Spannweite von einem Meter, erreicht er eine Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern. 15 Jahre Entwicklung und fünf Millionen Euro investierte die niederländischen Firma Clear Flight Solutions in das Projekt – der Vogel selbst hat einen Wert von 100'000 Franken.

Ein offizieller Schweizer Partner sowie die Hersteller bedienen den Roboter, der sich wie eine übliche Drohne steuern lässt. Der motorisierte Raubvogel muss, so die Bedingung der Hersteller, stets zusammen mit einem Piloten gebucht werden. Zum Verkauf stehe er nicht.

Einsatz bei Zürcher Weinreben

Im vergangenen Jahr kam der Robird in den Zürcher Weinbergen zum Einsatz. Dort sollte er unter anderem Stare und Amseln vertreiben, die dafür bekannt sind in den Rebbergen grosse Schäden anzurichten. Auch dort sollte die Methode mit dem visuellen Reiz der Vögel deren Lernverhalten beeinflussen, so dass sie sich künftig einen neuen Lebensraum suchen.

Nach wenigen Tagen hätten die Kaiseraugster Krähen bereits das Weite gesucht, stellen die Niederländer zufrieden fest. Wie langfristig die Wirkung des Einsatzes ist, werde sich erst noch zeigen – schliesslich handle es sich bei den Krähen um sehr intelligente und organisierte Tiere.

