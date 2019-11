Rollstuhlfahrer stürzt in Rhein und stirbt

Am Montag zirka 13 Uhr ereignete sich am Rheinbord, Unterer Rheinweg/Offenburgerstrasse ein Todesfall. Ein Mann, der aufgrund einer Behinderung auf einen Rollstuhl angewiesen war, war mit einer Begleitperson am Rheinbord unterwegs. Aus noch unbekannten Gründen stürzte er plötzlich vom Steg, welcher zur St. Johann-Fähre führt, in den Rhein. Dies teilte die Staatsanwaltschaft Basel-Stadt am Nachmittag mit.

Unverzüglich wurden die Rettungsdienste alarmiert und eine Wasserrettung ausgelöst. Die Polizei, die Berufsfeuerwehr sowie die Sanität und der Notarzt der Rettung Basel-Stadt waren kurze Zeit später vor Ort und konnten den leblosen Mann aus dem Rhein bergen. Trotz sofortiger Hilfe starb der Mann, welcher in die Notfallstation eingewiesen wurde, wenig später, wie es heisst.

Der genaue Hergang des Vorfalls ist Gegenstand der aktuellen Ermittlungen der Kriminalpolizei. Die Staatsanwaltschaft geht nicht von Dritteinwirkung aus. Der Verstorbene konnte noch nicht

abschliessend identifiziert werden. Weiter im Einsatz waren die Boote der Feuerwehr, der Polizei und des Zolls sowie Taucher der

Polizei Basel-Landschaft. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei der Staatsanwaltschaft Basel-Stadt (061 267 71 11) oder mit der nächsten Polizeiwache in Verbindung zu setzen.

(las)