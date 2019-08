Polizei umstellt Gebäude, SEK stürmt Wohnung

Zum grossangelegten Einsatz kam es am Donnerstagnachmittag. Laut der deutschen Polizei hatten sich schon am Vormittag Hinweise verdichtet, dass sich ein 27-jähriger Mann, der in Bad Säckingen (D) einen bewaffneten Raubüberfall verübt haben soll, in einem Wohnkomplex an der Bergstrasse aufhielt.

Zwischen 13 und 17.45 Uhr war die Anlage wegen der vielen Ausgänge umstellt und wurde von der Polizei durchsucht. Das Verlagshaus Jaumann schreibt von Mitgliedern des Spezialeinsatzkommandos (SEK), die am Einsatz beteiligt waren.

Wohnung gestürmt, Verdächtigen nicht gefunden

Im Verlauf des Nachmittags wurde laut dem deutschen Nachrichtenportal eine Wohnung in dem Komplex gestürmt. Die Polizei bestätigt dies auf Anfrage von 20 Minuten. Zum Einsatz selber dürfe sie aber keine genaueren Angaben machen – auch nicht zum lauten Knall, den Augenzeugen gehört haben sollen.

Der Verdächtige konnte im Rahmen des Einsatzes nicht gefunden werden, wie die Polizei weiter mitteilte. Fahndung und Ermittlungen der Behörden würden andauern.

