Tatu (30) wurde von Artgenossen umgebracht

Mitte Dezember wurde Schimpanse Tatu (30) tot im Gehege des Basler Zoos gefunden. Die Todesursache war zunächst unbekannt, das Tier wies aber Bisswunden auf, was den Verdacht auf Tatus Artgenossen lenkte.

Nun ist klar, dass Tatu von den anderen Schimpansen im Gehege getötet wurde. Wie Radio Energy berichtet, hat das Institut für Tierpathologie festgestellt, dass Biss- und Schlagwunden zum Tod des Neuankömmlings im Zolli führten.

«Heisse Phase»

Tatu stiess erst im Oktober zu den anderen Schimpansen ins Gehege und sollte als erfahrenes Tier bei der Leitung der Gruppe helfen. Am Morgen des 15. Dezember war er tot. Für den Zolli kam der Vorfall überraschend: «Die ersten sechs Wochen liefen erstaunlich gut», sagte Kurator Adrian Baumeyer damals zu 20 Minuten.

«Die Integrationszeit nach der Ankunft in der neuen Gruppe ist immer eine heisse Phase», sagt Baumeyer nun zu Radio Energy. Etwas habe in der Gruppe nicht gestimmt, und das sei Tatu zum Verhängnis geworden.

«Natürliche Killer»?

Wieso es zu tödlicher Gewalt unter Schimpansen kommt, ist unter Forschern umstritten. Die Tiere sind genetisch die nächsten Verwandten des Menschen und meist sehr sozial. So wurde lange vermutet, dass Schimpansen nur deshalb aggressiv würden, weil der Mensch in ihren Lebensraum eindringe.

Eine 2014 im Fachmagazin «Nature» (kostenpflichtiger Artikel) publizierte Studie sorgte für Aufsehen, weil sie nach grossangelegten Beobachtungen andere Gründe für die Tötungen fand. So würden Schimpansengruppen untereinander Kriege führen, was den Grossteil der Todesfälle ausmache. Zudem seien aggressive Männchen für Weibchen attraktiver, was sie in ihrem Verhalten bestärke.

(las)