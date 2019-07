Schüler bricht Lehrerin mit Faustschlag den Kiefer

Eine wüste Szene spielte sich am vergangenen Freitag in einem Schulhaus der Aargauer Kreisschulpflege Chestenberg ab: Ein Schüler der siebten Klasse (Realschule) schlug einer Lehrerin mit der Faust ins Gesicht. In der Folge musste die Frau wegen eines Kieferbruches im Spital behandelt werden.

Wie CH Media berichtet, sei der Vorfall am Tag vor dem Jugendfest der Kreisschule Chestenberg (Möriken-Wildegg, Brunegg und Holderbank) passiert. Weil der Schüler eine Woche zuvor mit einem Messer zum Unterricht gekommen war, wurde er fortan täglich vom Lehrpersonal kontrolliert.

Bei der Durchsuchung rastete er aus

Als die Lehrerin den 13-Jährigen durchsuchte, schlug er zu. Das Opfer sei eine sehr erfahrene Lehrkraft, die in den letzten Tagen vor ihrer Pensionierung stand, erzählt ein Insider zu CH Media. Ob sie jetzt noch im Spital sei, wisse der Insider nicht, aber die Körperverletzung sei «erheblich» gewesen.

Der konfliktive Schüler sei daraufhin von der Schule ausgeschlossen worden. André Schärer von der Kreisschulpflege Chestenberg bestätige den Vorfall. Die Jugendanwaltschaft ermittelt.



(kle)