Schüler (12) dröhnt sich mit Xanax-Pillen zu

Am Mittwochmorgen kam es an der Sekundarschule Gelterkinden zu einem Polizeieinsatz, nachdem Meldung ergangen war, dass an der Schule verschreibungspflichtige Beruhigungsmittel im Umlauf seien und möglicherweise auch gehandelt würden.

20 Minuten weiss, dass bereits am Dienstagmorgen ein Gläschen mit Xanax-Pillen auf dem Schulhof herumgereicht wurde. Am späteren Nachmittag wurde ein unter Drogen stehender 12-Jähriger beim Bahnhof Gelterkinden gesehen. Eine 15-Jährige hat den Jungen in desolatem Zustand im Bahnhofsshop angetroffen. «Er konnte nicht mehr richtig laufen. Ich wusste nicht wie ich handeln soll», erzählt die Teenagerin. Sie sei mit ihm an die frische Luft gegangen und habe sich mit ihm hingesetzt. «Er konnte nicht einmal mehr stabil sitzen, ich musste ihn halten.»

Der Bub hatte sich mit Xanax zugedröhnt. Das rezeptfplichtige Beruhigungsmittel wird bei Angststörungen verschrieben und kann rasch abhängig machen. Die Teenagerin nahm ihm eine Pillendose weg. Der Junge protestierte, die gehörten nicht ihm, er habe sie einem Kollegen geklaut. Schliesslich seien zwei Freunde des Buben aufgekreuzt und hätten ihn mitgenommen. Noch am selben Abend soll der 12-Jährige in Spitalbehandlung gekommen sein.

Schweizerweiter Trend zu starkem Konsum

Dass Benzodiazepine auf dem Schulhof die Runde machten, wurde am Mittwoch auch der Schulleitung der Sekundarschule Gelterkinden gemeldet. Diese wollte sich am Mittwoch auf Anfrage von 20 Minuten nicht zum Fall äussern. Die Eltern des betroffenen Buben wollten sich ebenfalls nicht äussern.

Adrian Gaugler, Sprecher der Polizei Basel-Landschaft bestätigte den Einsatz auf Anfrage. In Absprache mit der Jugendanwaltschaft lässt Gaugler verlauten, «dass die Jugend gegenwärtig schweizweit zu starkem Betäubungsmittelkonsum neigt und sich dieses Verhalten auch in den Missbrauch von Medikamenten teilverlagert».

Dieser auch im Kanton Basel-Landschaft festzustellende Trend sei in allen Kantonsteilen anzutreffen. «Die Sekundarschule Gelterkinden sticht dabei nicht als Drogenschule hervor.» Man habe bis jetzt keine Hinweise auf einen organisierten Handel mit Medikamenten auf dem Schulareal in Gelterkinden.

Schule schon vor zwei Jahren in Schlagzeilen

Die Sekundarschule Gelterkinden stand schon vor zwei Jahren wegen Drogenmissbrauchs in den Schlagzeilen. Damals stand noch Cannabis im Fokus. Es kam ebenfalls zu Polizeinsätzen an der Schule, bei denen Drogen sichergestellt wurden.

