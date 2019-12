Schüsse im Wald stellen Polizei vor Rätsel

Mehrere Spaziergänger wurden bei Rheinfelden von Schüssen erschreckt. Bei der Notrufzentrale gingen an Weihnachten kurz nach 16 Uhr entsprechende Meldungen ein. «Eine Anruferin sprach gar davon, in unmittelbarer Nähe Einschläge wahrgenommen zu haben», heisst es in einer Polizeimitteilung.



Mehrere Patrouillen rückten aus, konnten aber nichts Verdächtiges feststellen. «Um angesichts der konkreten Meldungen eine weitere Gefahr abzuwehren und Ermittlungen rund um eine mögliche Straftat aufzunehmen, sah sich die Polizei veranlasst, der Sache weiter auf den Grund zu gehen.»

Bei Einbruch der Dunkelheit wurde ein Helikopter mit Wärmebildkamera eingesetzt. Gleichzeitig suchten Polizisten am Boden nach Beweismittel. Gegen 21 Uhr wurde der Einsatz abgebrochen. Ohne Ergebnis.

(woz)